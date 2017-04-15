Cezaevlerindeki açlık grevlerinde 60. gün; 59 tutuklu daha eyleme katıldı

Cezaevlerindeki süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemleri 60’ıncı gününe girdi. Eyleme 4 cezaevinden 59 tutuklu daha dahil oldu. Yeni katılımlarla birlikte açlık grevindeki tutukluların sayısı 290’a yükseldi.

Eylemin ilk başladığı Şakran Cezaevi’nde 13 tutuklu tam 60 gündür açlık grevinde. Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Dün itibariyle Türkiye cezaevlerinde 231 tutuklunun sürdürdüğü süresiz dönüşümsüz açlık grevine, Kürkçüler F Tipi, Osmaniye T2 Tipi, Bafra T Tipi, Antalya L Tipi cezaevlerinden de tutuklular eyleme dahil oldu.

Yeni katılımlarla birlikte açlık grevindeki tutukluların sayısı 290’a yükseldi.

Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevlerini süresiz dönüşümsüz olarak devam ettirme kararı alan tutuklular, aileleri aracığıyla kamuoyuna bilgi verdi. 6 tutuklunun 10 Nisan’da, 4 tutuklunun ise 13 Nisan’da açlık grevi eylemine başladığı belirtildi.

Osmaniye T2 Tipi Kapalı Cezaevi’nde ise 13 tutuklu 10 Nisan’dan itibaren süresiz dönüşümsüz eyleme başladığı aileleri aracılığıyla duyuruldu.

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde ise 6 tutuklunun 11 gündür süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olduğu öğrenildi.

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde ise 30 tutuklunun 15 Nisan itibari ile süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı öğrenildi. Cezaevinde ayrıca 17 gündür açlık grevinde olan 2 tutuklu bulunuyor.

Açlık grevindekilerin talepleri

Cezaevlerinde açlık grevi eyleminde olan tutukluların temel talepleri şöyle:

"Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması. Cezaevlerindeki insani koşullarının iyileştirilmesi. Düşünceleri ve siyasal çalışmaları nedeni ile aralıksız olarak sürdürülen gözaltı ve tutuklamaların sona erdirilmesi, halka yönelik askeri ve siyasi baskının sona erdirilmesi."