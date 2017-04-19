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Cezaevlerindeki açlık grevleri 64. gününde sonlandırıldı

Açlık grevleri, İzmir'deki Şakran Cezaevi ile Sincan, Bolu, Trabzon, Tarsus'taki cezaevlerinde devam ediyordu

19 Nisan 2017 17:05

Türkiye cezaevlerinde, “Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, cezaevlerindeki hak ihlallerinin son bulması ve bölge illerindeki ablukanın kaldırılması” talebiyle başlatılan süresiz, dönüşümsüz açlık grevleri 64. gününde sonlandırıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, PKK ve PAJK'li tutuklular adına yapılan açıklamada 15 Şubat'tan bu yana başta Şakran olmak üzere Sincan, Bolu, Trabzon, Tarsus'taki cezaevlerinde devam eden süresiz dönüşümsüz açlık grevinin KCK'nin çağrısı üzerine bitirildiği belirtildi.

Açıklamada "Direnişimize ses olan tüm halkımızı, demokrasi çevrelerini ve sorumluluk duyan herkes selamlıyoruz" denildi ve "AKP-MHP ittifakının hak ihlalleri sürerse" eylemlerin süreceği bildirildi. 

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