'Cezaevlerindeki 10 bin PKK ve KCK'lı bugün açlık grevine başlayacak'

Açlık grevi eylemleri 55. gününe girerken, tutuklu ve hükümlüler adına açıklama yapan Deniz Kaya, hasta, çocuk ve yaşlıların dışında 10 bin PKK ve KCK’lının 5 Kasım'dan itibaren açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Deniz Kaya, 12 Eylül'den beri süren eylemin bugünden itibaren çok daha geniş bir katılıma sahne olacağını bildirdi. Taraf gazetesinde yer alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “şov”, “şantaj”, “grev yok, aç olan kimse yok” sözlerine göndermeler içeren açıklamada şöyle dendi:



Zulümle abad olunmaz



"Amacımız kimseye diz çöktürmek değildir. Kimseye şantaj yapmıyor, bizlere karşı uygulanan hiçbir şantajı da kabul etmiyoruz. Bizler; özgürlük tutsakları olarak, bu eylemimizle, ana sütü kadar helal olan en temel insani, sosyal ve siyasal haklarımızı kamuoyuna ve tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Zulümle abad olunmaz, diyoruz. Halkımıza uygulanan zulme son verilsin, diyoruz. Zulümle abad olanın sonu berbat olur diyoruz. Tüm dünyaya sormak istiyoruz: Kim anadilimizde eğitim ve savunma hakkımıza yok diyebilir, yok sayabilir? Kim bir halkın önderine uygulanan tecrit ve işkenceyi normal görebilir, görmezden gelebilir? Kim barışın ve halklarımızın bir arada yaşamasının tek anahtarı ve güvencesi olan önderliğimizle müzakerelere karşı çıkabilir? Kendine insanım diyen herkesten bu sorularımızın cevabını istiyoruz. İleri sürdüğümüz taleplerin muhatabı AKP hükümetidir. Sonuç alıncaya kadar eylemimiz devam edecek ve her gün yeni katılımlar olacaktır."



Sorumlusu Başbakan’dır



Açıklamada 5 Kasım'dan itibaren eylemin çok geniş katılıma sahne olacağı kaydedildi:

"12 Eylül'de başlattığımız süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemimiz bugün 54’üncü güne girmiş bulunmaktadır. 5 kasım tarihinden itibaren, eylemimize 10 bin kişiyle devam edeceğiz. Pazartesi gününden itibaren, Kürdistan ve Türkiye’deki tüm cezaevlerinde hasta, yaşlı ve çocuklar dışında kalan tüm tutsak arkadaşlarımız, süresizdönüşümsüz açlık grevine dahil olacaklardır. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda, yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu ve vebali AKP hükümeti ve Başbakan Erdoğan’da olacaktır."



Bakanlık: Bize henüz bir bilgi ulaşmadı



Adalet Bakanlığı Başdanışmanı Adnan Boynukara, 10 bin tutuklu ve hükümlünün daha açlık grevine başlayacağı yönündeki açıklamayı basından okuduklarını belirtti. Boynukara, “Başlayacaklar ifadesi yok, ama süreç içinde olabileceği yönünde bir tehdit ortaya koyuyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok” dedi.



Vahim bir tabloya doğru gidiyoruz



Cezaevlerinde süren açlık grevlerine bugün itibarıyla 10 bin kişinin katılacağı açıklanmasına ilişkin ilk değerlendirmeler İHD ve BDP’den geldi:

» M. Emin Aktar (Diyarbakır Barosu eski Başkanı): Adım atılmazsa vahim bir tabloya yaklaşılıyor. Bitirilmesi konusunda çok acil bir şekilde somut adım atılmalı. Eğer ölümler yaşanırsa bu sokağa da yansıyacak. Birileri ölürse, diğerleri de ölümü göze alacak ve bunun önüne geçilemeyecek. Bu tabloyu doğru okumak gerekiyor. 10 bin kişi inanılmaz bir rakam.

» Raci Bilici (İHD Diyarbakır Şube Başkanı): Eğer soruna çözüm bulunmazsa bu rakamla da kalınmayacaktır diye düşünüyorum, Dışarıya taşar ve mahkûm aileleri de açlık grevine başlarsa bu rakam çok daha büyür.

» İdris Baluken (BDP Grup Başkanvekili): Başından beri hükümetin tavrı duyarsız, Başbakan’ın tavrı ise hakarete varıyor. Dolayısıyla bu büyük rakamı ve gelinen bu noktanın zeminin hükümet ve Başbakan hazırladı.