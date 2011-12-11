Cezaevlerinde ürküten tablo

T24 - İnsan Hakları Günü kutlanırken Türkiye’de cezaevlerinde 2 bin 290 çocuk bulunuyor. Suça itilen çocukların profilini çizen Samsun Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, cezaevine giren çocukların yüzde 51’i okula devam etmediğini, yüzde 45’inin babasının işsiz olduğunu, yüzde 15’inin parçalanmış ailelerden geldiğini belirtti. Soğukpınar, cezaevindeki tutuklu veya mahkûm çocukların tamamının mafyaya sempati duyduğuna da dikkat çekti.



Samsun İlkadım Kaymakamlığı İnsan Hakları İlçe Kurulu’nca “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nedeniyle İlkadım Endüstri Meslek Lisesi’nde “İnsan Hakları Kapsamında Gençlerde Suçların Önlenmesi ve Alınacak Tedbirler” konulu eğitim seminerinde konuşan Cumhuriyet Savcısı Vedat Soğukpınar, Samsun’da işlenen çocuk suçlarının yüzde 80’inin İlkadım ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.



Cumhuriyet'in haberine göre; toplantıda istatistiki bilgiler veren Soğukpınar, suça itilen çocukların profilini çizdi. Soğukpınar, “Cezaevine giren çocukların yüzde 51’i okula devam etmiyor. Yüzde 97’si ise işlediği suçun farkındayken yüzde 34’ü uyuşturucu denemiş. Yine bu çocukların yüzde 90’ı alkol ve sigara kullanırken, yüzde 45’inin babası işsiz ve yüzde 15’i de parçalanmış ailelerden geliyor. Mahkûm çocukların yüzde 95’i düşük gelir grubuna mensup. Yüzde 100’ü de mafyaya sempati duyuyor” diye konuştu. Cumhuriyet Savcısı Soğukpınar, “Bir şeklide suça karışanlar, hakim ve savcı, kaymakam, subay, devlet memuru, öğretim üyesi olamıyor. Bunları paylaşmamızın nedeni testinin kırılmadan eve gitmesidir. Suçlar konusunda bilinçlenelim” dedi.

Rakamlar parlak değil



İHD Diyarbakır Şubesi’nin verilerine göre cezaevinde çocukların sayısı 2 bin 290. Bunların 2 bin 72’si tutuklu, 218’i hükümlü. Yetişkin mahpuslarda tutuklu oranı yüzde 42.4 iken çocuk mahpuslarda tutuklu oranı yüzde 90.4. çocuk mahkûmlardan 550’si çocuk ceza infaz kurumlarında kalırken 1740’ı büyüklerle beraber kapalı cezaevlerinde kalıyor. Kapalı cezaevinde kalan çocuklardan 1457’si tutuklu, 204’ü hükmen tutuklu, 79’u ise hükümlü olarak yatıyor. Çocuk ceza infaz kurumlarında kalma şansını elde etmiş çocukların ise 351’i tutuklu, 60’ı hükmen tutuklu, 139’u ise hükümlü olarak bulunuyor. Jandarma Genel Komutanlığı faliyet raporlarına göre ise 2005 yılında 7 bin 200, 2006 yılında 6 bin 627, 2007 yılında 7 bin 970, 2008 yılında 16 bin 422 ve 2009 yılında 20 bin 289 çocuk asayiş olaylarında suça sürüklendi.