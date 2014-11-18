Cezaevlerinde siyasi mahkûmlara muhalif gazete ve dergi dağıtımı yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde hücrelerde 5 kitap sınırlamasıyla gündeme gelen cezaevlerinde bu kez daha büyük bir yasağın uygulanmasına başlandı.

Tekirdağ, Kandıra ve Sincan F tipi cezaevleri ile Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde, dağıtım şirketleri tarafından dağıtılmayan tüm muhalif gazete ve dergilerin cezaevine girişi yasaklandı.



firatnews.com'un haberine göre, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü Muhabbet Kurt, gönderdiği bir faksla yaşadıkları uygulamayı anlattı. Cezaevinde yapılan rutin arama sırasında yeni uygulamadan haberdar olduklarını bildiren Kurt, gerekçenin "iyileştirme programlarına rağmen örgütlerden kopuşun sağlanmaması" olarak sunulduğunu belirtti.



Konuyla ilgili idare ile bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Kurt, hücrelerdeki dergileri idareye teslim etmeyeceklerini vurguladı, "Bunu çok net bir biçimde idareye ifade ettik. Alırlarsa, cenk çıkacağını söyledik" dedi.



Ezilenlerin Hukuk Bürosu, Sincan ve Bakırköy kadın cezaevlerinin yanı sıra Kandıra ve Tekirdağ F tipi cezaevlerinde de aynı yasağın uygulandığını bildirdi. Avukatlar, yasaya gerekçe yapılan genelgeye henüz ulaşamadıklarını belirtti.