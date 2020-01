"Cezaevlerinde ölümcül hastalığı olan 370 kişi var"

İskenderun İHD Şube Başkanı Coşkun Selçuk, şu an cezaevlerinde tahliye olacağı gün hayatını kaybeden Mehmet Yıldızbakan'a benzer sağlık sorunları yaşayan en az 370 tutuklunun olduğunu söyledi.

‘Yasadışı örgüte yardım ve yataklık’ suçundan hüküm giyen ve 2012’den beri İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 65 yaşındaki Mehmet Yıldızbakan, önceki gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İskenderun İHD (İnsan Hakları Derneği) Şube Başkanı Coşkun Selçuk, Yıldızbakan’ın sağlık durumunun ciddi olmasından dolayı Adalet Bakanlığı’na defalarca başvuru yaptıklarını fakat bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Selçuk, şu an cezaevlerinde 900 hasta tutuklunun bulunduğunu ve bu tutukluların 370’inin durumunun hayatını kaybeden Yıldızbakan gibi olabileceği uyarısını yaptı.

“Talepler gerçekleştirilmedi, cenazesi çıktı”

Hayatını kaybeden Yıldızbakan, ağır kronik rahatsızlıkları nedeniyle İHD’nin hasta tutuklu listesinde yer alıyordu. Selçuk, Yıldızbakan’ın tahliyesi için Adalet Bakanılığı’na avukatları aracılığıyla daha önce defalarca başvuru yaptıklarını belirterek şunları anlatıyor:

“Cezaevlerinde şu an 900 hasta mahkum var, bunların 370’ten fazlası ağır hasta. Mehmet Yıldızbakan da bu ağır hastalardan biriydi. Bu konuda avukatlarımız aracılığıyla defalarca Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunarak tahliyesi talep edilmişti. Fakat ne yazık ki bu talepler gerçekleştirilmedi cezaevinden cenazesi çıkarıldı. Yıldızbakan, İskenderun M Tipi Cezaevinde kalıyordu. Oradan nakledilip başka bir cezaevinden denetimli serbestlikten yararlanacaktı. 20 gün boyunca nakledildiği Yayladağı Açık Cezaevin’de Yıldızbakan’ın denetimli serbestlikten yararlanması bekleniyordu. 20 gün boyunca Yıldızbakan’ın mahpus dosyası kaldığı cezaevi yönetimine ulaştırılamadı. Geçtiğimiz pazartesi günü dosya ellerine ulaşıyor. Kendisine ‘Seni tahliye edeceğiz’ dediler. Ama o gün de cenazesi geldi.”

“Genelgeler yasaların önüne geçiyor”

“Ağır mahpusların denetimli serbestlik yasasından yararlanması gerekiyor” diyen Selçuk, şöyle devam ediyor:

“Adalet Bakanılığı üst üste genelgeler yayınlıyor ve bir sürü şart öne sürüyor. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde bu kişiler yasal bir haktan yararlanamıyorlar. Yani genelgeler yasaların önüne geçiyor. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Bizim derdimiz hapishanelerden cenaze çıkmasın, hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Talebimiz buydu. Hükümet bunu bir zamanlar pazarlık meselesi haline getirmişti. Şöyle olursa böyle yaparız diye siyasi mahpuslar üzerinde siyasi bir oyun oynamaya kalkıyordu. Daha sonra Adalet Bakanılığı’nın bu konuda yaptığı hiçbir somut açıklamaya ulaşılamadı.”



“Bir mahpusu alıp toprağa verdik”

Yıldızbakan’ın Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki cenazesine de katılan Selçuk, şunları anlattı: “Türkiye’de cezaevleri her zaman kanayan bir yara olmuş. Her dönemde bu böyle devam etmiştir. Cezaevleri ile ilgili adalet sistemi tümüyle gözden geçirilip değiştirilmesi gerekiyor. Hasta mahpsuların cezaevlerinden tabutla çıkarılması insani ve adil değil. Bunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bunların tek başına bir cezaevi sorunu olmadığını biliyoruz. Bunların Türkiye’nin demokrasi sorunu olduğunu biliyoruz. Yüzlerce ağır hasta hâlâ cezaevlerinde. Önceki gün gerçekten acı bir gün yaşadık. Bir mahpusu cezaevinden alıp toprağa vermek durumunda kaldık. Bunların yaşanmaması için bir an önce diğer ağır hasta mahpusların tahliye edilmesini istiyoruz.”