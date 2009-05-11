Cezaevlerinde Kürtçe 'alo'ya serbestlik sinyali

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Alt Komisyon Başkanı Murat Yıldırım, "Bundan sonra cezaevlerinde telefonla görüşmelerde Kürtçe konuşma sıkıntı olmayacak" dedi.



TBMM İnsan Hakları Alt Komisyon Başkanı AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, komisyon üyeleri AK Parti Denizli Milletvekili Mithat Ekici ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan ve CHP Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde incelemelerde bulundu.



Başkan Yıldırım, daha sonra yaptığı açıklamada, cezaevlerinde insan hakları ihlali, kötü muamele, işkence ve onur kırıcı hareketlerin olmadığını, fiziki şartlardan kaynaklanan sıkıntılar bulunduğunu söyledi.



Daha önce yaptıkları görüşmelerde, telefon konuşmalarında Kürtçe konuşma istemleri olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bunu Bakanlığımıza ilettik. Bakanlığımız Danıştay'dan görüş aldı ve bunun üzerinde çalışma yapılıyor. Bundan sonra cezaevlerinde telefonla görüşmelerde Kürtçe konuşma sıkıntı olmayacak. Bildiğiniz gibi zaten TRT 6 da cezaevlerinde izlenebiliyor. Önerimiz doğrultusunda Sağlık ve Adalet Bakanlığı bir protokol yaptı. Bundan sonra cezaevinde devamlı doktor bulundurulacak. Bununla cezaevindeki mahkumların sağlık problemleri de çözülmüş olacak."



Daha önce Metris, Silivri, Tekirdağ F Tipi, Edirne F Tipi, Bandırma Cezaevi, Diyarbakır, Muş ve Erzurum Cezaevlerinde inceleme yaptık. İnsan hakları ihlalinin, kötü muamele ve işkencenin, onur kırıcı hareketlerin olmayışı bizi sevindirmiştir. Fiziki şartlardan kaynaklanan sıkıntılar var. Cezaevlerinde kapasite yoğunluğu var. Biz bunu raporumuzda belirteceğiz." (AA)

