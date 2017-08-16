Cezaevlerinde kötü muamele iddiaları artıyor

Cezaevlerinden kötü muamele iddiaları gelmeye devam ediyor. İskenderun’da çıplak aramaya maruz kalan tutukluların darp edildiği, halay çeken tutuklulara görüş cezası verildiği belirtildi. Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi’nde ise koşulların iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başladı.

Hatay İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak aramaya maruz kalan tutukluların darp edildiği, halay çeken tutuklulara görüş cezası verildiği belirtildi. Cumhuriyet'in Dihaber’i kaynak gösterdiği habere göre kardeşi Çekdar Mimkara ile cezaevinde görüşen Tevbun Mimkara, kardeşinin cezaevi girişinde çıplak aramayı kabul etmeyen tutukluların darp edildiğini söylediğini anlattı.

Tutuklulara keyfi disiplin cezası iddiası

Mimkara, “Kardeşim bazı tutuklu yakınlarının cezaevinde sorgulandığını ve tutuklulara keyfi disiplin cezası verildiğini söyledi. Yemeklerin çok kötü olduğunu, koğuşlarının sürekli basılarak, arama yapıldığını belirtti. Sırf halay çektikleri için görüş cezası almışlar. Kürtçe yayınlar kendilerine verilmiyor. Polis cezaevini sorgu merkezine çevirmiş durumda” dedi.

Tarsus’ta süresiz açlık grevi başladı

İşkence ve kötü muamele iddialarıyla gündeme gelen Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi’nde koşulların düzeltilmesi talebiyle kadın tutukluların geçen hafta yaptığı 5 günlük açlık grevinin ardından 12 kadın tutuklunun süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı belirtildi. Dihaber’in haberine göre tutuklularla görüşen Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı avukat Tugay Bek, tutukluların taleplerini şöyle sıraladı:

“Yasal haklarının tanınması, cezaevi mevzuatının uygulanması, darp ve işkence uygulayan memurlar hakkında işlem yapılıp cezalandırılması, verilen dilekçe ve mektupların iletilmesi, çıplak arama dayatmasına son verilmesi, revir ve hastane taleplerinin yerine getirilmesi, tek tip elbise uygulamasına geçilmemesi.

Tutuklulara su verilmedi iddiası

Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde Elazığ 1 ve 2 No’lu cezaevlerine sevk edilen 30 tutukluya sevk sırasında 12 saat boyunca su verilmediği iddia edildi. Dihaber’in haberine göre Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde 27 Temmuz’da siyasi tutukluların kaldığı koğuşlarda 3 kez arama yapıldığı, tutukluların sadece günlük ihtiyaçlarını almalarına izin veren cezaevi idaresinin kimi tutukluların bulunduğu blokları değiştirdiği belirtildi. Daha sonra tutuklulardan 30’unun Elazığ 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli cezaevlerine sevk edildiği, 12 saat süren sevk sırasında kelepçeli olarak ringde tutulan tutuklulara yol boyunca su verilmediği iddia edildi. Sevk edildikleri cezaevinde müşahedeye alınan tutuklular tek kişilik hücrelere konuldu.