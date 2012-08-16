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Cezaevlerinde 'jandarmasız' dönem başlıyor

Bir süre önce jandarmanın sadece cezaevlerinin dış güvenliğinden sorumlu tutulması uygulamasını başlatan Ergin, bu uygulamanın genişletilebileceği sinyali verdi.

16 Ağustos 2012 00:02

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, cezaevlerinde dış güvenliği jandarmadan almak istediklerini belirterek, ''Cezaevlerinde dış güvenliği de infaz koruma memurları yapsın istiyoruz'' dedi.

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, burada infaz koruma memurlarıyla sohbet etti.

Bir süre önce jandarmanın sadece cezaevlerinin dış güvenliğinden sorumlu tutulması uygulamasını başlatan Ergin, bu uygulamanın genişletilebileceği sinyali verdi.

Bakan Ergin, ''Ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini şu anda jandarma yapıyor. İç güvenliği ise Adalet Bakanlığı'na bağlı memurlar sağlıyor. Ceza infaz kurumlarının dış güvenliğinin de Adalet Bakanlığı'na devredilmesini öngören yasa tasarısını parlamentoya sevk edilmek üzere Başbakanlığa gönderdik. Artık jandarmadan dış güvenliği alıp tamamen dış güvenliği de infaz koruma memurları yapsın istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Söz konusu yasa tasarısı içinde infaz koruma memurlarının özlük haklarını da düzenleyen maddelerin olduğuna işaret eden Ergin, ''Tasarının Bakanlar Kurulu'nda görüşmeleri yapıldı. İnşallah Meclis açılınca tasarı Başbakanlık'tan Meclis'e sunulacak, ekim ayında parlamentoda görüşülmeye başlanacak'' dedi.

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