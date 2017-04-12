Cezaevlerinde 200’e yakın açlık grevi için 22 soru önergesi

HDP Muş Milletvekil ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Burcu Çelik, 22 cezaevinde yaşanan açlık grevleriyle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıtlaması istemiyle 22 adet soru önergesi verdi.

Çelik’in önergesinde yer verdiği gerekçe ve cezaevlerindeki açlık grevindekilerin sayısını gösteren çizelge şöyle:

Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri ve cezaevi yönetimlerinin çözümsüz yaklaşımları uzun zamandır cezaevlerini çok gergin bir hale getirmişti. OHAL’in ilan edilmesiyle OHAL ilk etkilerini cezaevlerinde gösterdi. Çıkarılan KHK lar zaten sorunlu olan cezaevlerini iyice çözümsüz alanlar haline getirdi. Sürecin geldiği nokta itibariyle siyasi çözümsüzlük açlık grevlerini doğurmuştur. 22 cezaevinde 200 e yakın mahpus; 57. Gündür açlık grevinde bulunmaktadırlar.

Açlık grevleriyle ilgili hükümetin sorumluluk alarak sürecin mahpusların ölümleriyle sonuçlanması için harekete geçmesi gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz günler itibariyle kalıcı sağlık sorunları başladığı düşünülürse kaybedecek gün değil saat bile yoktur. Bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin sağduyulu olması ve sorumluluk alması gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.

Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde 22 Şubat 2017 itibariyle 5 Mahpusun ve 6 Nisan 2017 itibariyle de 2 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Şakran T-3 Kapalı Cezaevinde 15 Şubat 2017 itibariyle 5 Mahpusun ve 5 Nisan 2017 itibariyle de 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Şakran T-2 Kapalı Cezaevinde 15 Şubat 2017 itibariyle 8 Mahpusun ve 6 Nisan 2017 itibariyle de 12 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde 23 Şubat 2017 itibariyle 7 Mahpusun ve 3 Nisan 2017 itibariyle de 9 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Şakran T-4 Kapalı Cezaevinde 1 Mart 2017 itibariyle 8 Mahpusun, 22 Mart 2017 itibariyle 7 Mahpusun ve 10 Nisan itibariyle de 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Tekirdağ T-1 Kapalı Cezaevinde 8 Mart 2017 itibariyle 10 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde 27 Mart 2017 itibariyle 10 Mahpusun ve 11 Nisan 2017 itibariyle de 8 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde 29 Mart 2017 itibariyle 1 Mahpusun ve 10 Nisan itibariyle de 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde 30 Mart 2017 itibariyle 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde 15 Mart 2017 itibariyle 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde 1 Nisan 2017 itibariyle 11 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Kepsut T Tipi Kapalı Cezaevinde 4 Nisan 2017 itibariyle 10 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde 4 Nisan 2017 itibariyle 4 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevinde 4 Nisan 2017 itibariyle 3 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde 4 Nisan 2017 itibariyle 2 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Menemen T-2 Kapalı Cezaevinde 5 Nisan 2017 itibariyle 4 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Gebze M Tipi Kapalı Cezaevinde 5 Nisan 2017 itibariyle 7 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinde 5 Nisan 2017 itibariyle 10 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Bandırma Kapalı Cezaevinde 5 Nisan 2017 itibariyle 21 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinde 7 Nisan 2017 itibariyle 2 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Kandıra F-1 Kapalı Cezaevinde 8 Nisan 2017 itibariyle 5 Mahpusun ve 10 Nisan itibariyle de 1 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.

Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde 11 Nisan 2017 itibariyle 5 Mahpusun açlık grevine başladıkları tarafıma iletilmiştir.