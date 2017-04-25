Cezaevlerinde 2 bin 578 çocuk var; son 8 yılda 17 çocuk hayatını kaybetti!

Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde bulunan çocuk sayısını açıkladı. Demir parmaklıklar arkasındaki çocuk sayısında AKP’nin iktidar olduğu 2002’den bu güne yüzde 26 artış yaşandığı ortaya çıktı.

Bakanlık verileri 2017’de cezaevlerinde bin 847’si tutuklu, 731’i hükümlü toplam 2 bin 578 çocuk bulunduğunu gösteriyor.

Son 8 senede hapishanede hayatını kaybeden çocuk tutuklu ve hükümlü sayısı ise 17 olarak açıklandı.

Cezaevlerinde bulunan toplam tutuklu ve hükümlü sayısının da 209 bin 429’a yükseldiği ortaya çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda cezaevlerinde bulunan çocuk sayısını açıkladı.

İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği cevaptan yola çıkarak hazırladığı veriler, demir parmaklıklar arakasındaki çocuk sayısında artış olduğunu ortaya koyuyor.

AKP’nin iktidar olduğu 2002 yılında çocuk hükümlü sayısı 548 iken, bu sayı 2017 yılına gelindiğinde yüzde 33 artarak 731 oldu.

Çocuk tutukluların sayısında da yüzde 23 artış yaşandığı ortaya çıktı. 2002 yılında bin 497 olan tutuklu çocuk sayısı, 2017’de 350 kişi artışla, 1847’ye yükseldi.

Bakanlığın açıkladığı son veriler, 2017 yılının ilk iki ayı itibariyle, 2007 ve 2009 yıllarından sonra en fazla çocuk tutuklu ve hükümlü sayısına ulaşıldığını da gösteriyor.

Adli suçlarda patlama

Bakanlık verileri, adli suçlardan dolayı cezaevlerinde bulunan çocuk mahkûm sayısında patlama olduğunu gösteriyor.

15.02.2017 itibariyle tutuklu ve hükümlü çocukların yüzde 91’i adli suçlar nedeniyle cezaevlerinde bulunuyorlar. Buna göre 2017 yılında adli suçlardan dolayı hüküm giyen 12-17 yaş arası çocuk sayısı 715 iken, tutuklu sayısı bin 631’e ulaştı.

Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olduğu gerekçesiyle cezaevinde bulunan hükümlü çocuk sayısı 1, tutuklu çocuk sayısı ise 11 olarak açıklandı.

2017 yılı verilerine göre terör nedeniyle hapiste bulunan 220 çocuğun 15’i hükümlü, 205’i ise tutuklu.

Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevlerinde; Adli suçlardan dolayı 149 bin 206, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmaktan ötürü 2 bin 139, Terör nedeniyle de 58 bin 084 kişi tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor.

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı veriler son 8 yılda 17 çocuğun demir parmaklıklar arkasında hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Bakanlığa göre son 8 yılda 1’i hükümlü 1’i tutuklu olmak üzere 2 çocuk cezaevinde cinayete kurban gitti.

2009-2017 yılları arasında intihar ederek hayatına son veren çocuk mahkûmların sayısı 9 olarak açıklandı. İntihar eden çocuk mahkûmların 6’sı tutuklu, 3’ü ise hükümlüydü. Cezaevlerinde en fazla intihar vakası 2014 yılında yaşanırken, 3 çocuk tutuklu hayatına son verdi.

Genç mahkûmlar arasında intihar yaygın

2009-2017 yılları arasında cezaevlerinde hayatını kaybeden 18-21 yaş arası genç mahkûmların sayısı ise 68 olarak açıklandı. Söz konusu tarihler arasında hapishanelerde gerçekleşen genç mahkûm ölümlerinin yüzde 56’sının sebebi intihar.

2009-2017 yılları arasında intihar ederek hayatına son veren genç sayısı 38 iken, 22 tutuklu ve hükümlünün eceliyle, 9 mahkûmun ise trafik kazası gibi diğer nedenlerle öldüğü açıklandı.

2009-2017 yılları arasında cinayete kurban giden tutuklu ve hükümlü genç mahkûm sayısı ise 4.