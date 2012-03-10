Cezaevlerinde 18 yaş altı erkek ergenlerde tecavüz sayısı arttı

T24 - Çukurova Üniversitesi'nin cezaevlerindeki çocuk mahkumlarla ilgili kurul raporu utanç verici gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlara göre, 18 yaş altı erkek ergenlerde tecavüz sayısında artış var. Koğuşlar, profesyonel istismarcı yetiştirmeye yol açıyor.

Ercan Öztürk'ün Akşam gazetesindeki haberine göre; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Olguları Değerlendirme Kurulu'nun, cezaevlerindeki çocuk mahkumlarla ilgili olarak 12 Kasım 2010 tarihinde Adalet Bakanlığı'na sunduğu rapor şoke edici nitelikte. Uzmanların yaptığı muayene ve incelemeler, cezaevlerinde 18 yaş altı erkek ergenlerde tecavüz olaylarındaki artışı ortaya koydu.

Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan 7 uzmanın katıldığı ve 1997'den bu yana çalışmalarını sürdüren Adli Olguları Değerlendirme Kurulu, Pozantı'da yaşanan skandalı sanki çok önceden duyurmuş... Cinsel İstismar Kurulu 15 ay önce hazırladığı raporda, 4 haftada ortalama 70 dosya incelendiğini belirterek, özetle şu görüşlere yer verdi:



ERGEN TECAVÜZÜ ARTTI: Son zamanlarda özellikle cinsel istismar suçundan hüküm giymiş ve aynı koğuşta kalan 18 yaş altı erkek ergenlerde tecavüz olguları sayısında artış olduğu gözlenmektedir. Cinsel saldırı suçu nedeniyle tutuklu olan çocuk ve gençlerin bir arada bulunmaları; suçun niteliği, eşlik eden psikiyatrik rahatsızlıklar ve sosyal nedenlerden dolayı yeni suçlu ve kurbanların ortaya çıkmasına neden oluyor.



BİRBİRİNİ ÖRNEK ALIYORLAR: Son bir yıl içerisinde, cinsel istismar suçundan dolayı tutuklu bulunan yaklaşık 10 çocuk, cezaevinde yine kendileri gibi cinsel istismar suçundan hükümlü akranları tarafından fiziksel istismar, cinsel istismara uğramıştır.



YÖNETİME BİLDİRMİYORLAR: Gençlerden alınan öykülere göre istismarlar, görevlilere bildirilmemiştir. Cezaevi görevlileri tarafından tespit edilemeyen, sürekli ve tekrarlayıcı nitelikte bu olayların devam ettiği belirtilmektedir. Gençler içinde bulundukları 'Ergenlik Dönemi' etkisiyle birbirlerini model alma ve kitlesel hareket etme açısından ciddi risk taşımaktadırlar.



PROFESYONEL İSTİSMARCI: Koğuş sistemi içinde kontrol edilme ve denetim kurulması güç. İstismar suçundan hüküm giymiş ergenlerin bir arada bulundurulmamaları, bu gençler için iyileştirme, suç tekrarını önleme ve suçlu genci koruma niteliğinden daha çok 'Profesyonel İstismarcı' yetiştirmeye elverişli görünüyor.



SALDIRILAR İLK GÜN OLUYOR: Özellikle istismar suçundan dolayı cezaevine girildiğinde, ilk günler 'cinsel saldırı' için daha fazla risk taşıyor.



Tuvalet, banyo, lavabo sürekli izlenmeli



Çukurova Tıp Fakültesi Adli Olguları Değerlendirme Kurulu, raporunda muayene ve gözlemlerini sıraladıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne önerilerini de iletti. İşte o öneriler:

- Cinsel istismar suçundan hükümlü ergenlerin aynı fiziksel şartlarda bulundurulmamaları,

- Özellikle şiddet eğilimli ve yıkıcı davranım bozuklukları olan ergenlerin ruhsal takip ve tedavilerinin düzenli şekilde sağlanması,

- Cezaevi görevlilerinin iletişim becerileri ve cinsel istismar konularında düzenli olarak eğitilmeleri,

- Cezaevi psikologlarının hükümlü ergenlerle daha sık iletişim kurmaları,

- Cezaevlerinde ortak kullanım alanları, koridor, tuvalet-banyo girişi ve lavabo bölümlerinin düzenli izlenmesi,

- Özellikle istismar suçundan dolayı cezaevine ilk girildiği günlerde 'Cinsel saldırı' için daha fazla risk taşıdığının bilinmesi ve buna yönelik önlemlerin alınması gerektiği kanaatinin gereği bilgilerinize arz olunur.



Uzmanlar imzaladı



Raporda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Olguları Değerlendirme Kurulu üyelerinin imzaları bulunuyor.



İşte o imzalar:

Prof. Dr. Medih Çeliktaş (Hastane Başhekim Vekili)

Prof. Dr. Necmi Çekin (Adli Tıp Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Ayşe Avcı (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)

Prof. Dr. Nurdan Evliyoğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)

Yard. Doç Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı)

Uzm. Dr. Gonca Çelik (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı)

Dr. Belgin Yoruldu (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)

Psikolog Sunay Fırat (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı)



Pozantı'da ne olmuştu?



Tecavüz, taciz ve işkence iddiaları, Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevi'nde de gündeme gelmişti. İddiaların ardından Adalet Bakanlığı, çocukları farklı cezaevlerine nakletmişti. Pozantı ile ilgili korkunç gerçek AKŞAM'da geniş biçimde yer almıştı.

