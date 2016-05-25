“Cezaevlerinde 162’si ağır, 1144 hasta tutuklu tedavi bekliyor”

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Mezopotamya Hukukçular Derneği (MHD), cezaevlerinde 162’si ağır 1144 hasta tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu açıklayarak, ‘acil yardım’ çağrısı yaptı.

MHD Eş Başkanı Zeynep Işık ve beraberindeki hukukçular, cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Cezaevlerinde 162’si ağır 1144 hasta tutuklunun bulunduğunu ifade eden Zeynep Işık, “Cezaevlerinde hak ihlalleri dönem dönem değişiklikler göstermesine rağmen ihlaller kesintiye uğramaksızın devam etmiştir. Bu ihlallerin bir kısmı mevzuattan kaynaklanmakla birlikte önemli bir kısmı da uygulayıcılardan kaynaklanmaktadır. Yani devlet politikalarıyla birlikte, cezaevi idaresinin ve infaz koruma memurlarının kişisel tutum ve davranışlarından da kaynaklanmaktadır. Özellikle politik tutsaklar bu ayrımcı davranışlara en çok maruz kalan tutsak grupların başında gelmektedir. Son dönemde ciddi tecrit ve izole politikaları güdülmekle beraber, yaygın sevk ve sürgünlerle hem tutsaklar hem de aileleri mağdur edilmiştir” diye konuştu.

“Tedaviler acilen yapılmalı”

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden yaşanan firarların gerekçe gösterilerek pek çok tutuklu ve hükümlünün başka illere nakledildiğini belirten Işık, şöyle devam etti:

“Bu sürgün sürecinde gerek yol gerekse cezaevi kabul aşamalarında tutsaklar pek çok işkence ve insanlık onuruna aykırı, utanç verici muamelelerle karşılaşmışlar. Şüphesiz ki bu durumdan en çok hasta tutsaklar etkilenmektedir. Yine gerek basından takip ettiğimiz gerek şubemize yapılan çok sayıda başvuruda hasta tutsakların insan onuruna bağdaşmayacak uygulamalara maruz kaldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Hasta tutsaklar cezaevlerinde devlet gözetiminde bir bir ölürken bu ölümlere sessiz kalınmakta, pek çoğunun cezaevinde kalamaz raporu olmasına rağmen halen cezaevlerinde tutulmaktadır. Yine hasta tutsaklar aynı zamanda tecrit politikasına tabi tutulmaktadır. Hukuka aykırı uygulamaların kaldırılmasını, hasta tutsakların bir an önce tahliye edilmesini ve bu tutsakların tedavilerini yapmayan, tecrit eden kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını talep etmekteyiz.”

ÖHD ve TOHAV: Hasta tutuklular tedavi edilmiyor, tecrit uygulanıyor, ziyaretçilere çıplak arama yapılıyor