T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevine tutuklu götüren polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

Yaralılar devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

15 Temmuz 2017 22:57

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde cezaevine tutuklu götüren polislerin bulunduğu araç ile otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Akyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Tutuklanan bir kişiyi Akyazı Adliyesi'nden alarak Sakarya Kapalı Cezaevi'ne götüren polis ekibinin bulunduğu araç ile yola kontrolsüzce çıktığı iddia edilen Gürkan Candemir idaresindeki  otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Candemir, Havva Candemir ve Coşkun Candemir ile polis memurları Adnan Yılmaz ve Bülent Kara yaralandı. Polis aracında bulunan tutuklu ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. (DHA)

ETİKETLER

polistutuklukazayaralıhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24