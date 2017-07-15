Cezaevine tutuklu götüren polis ekibi kaza yaptı: 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde cezaevine tutuklu götüren polislerin bulunduğu araç ile otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında, Akyazı Kavşağı'nda meydana geldi. Tutuklanan bir kişiyi Akyazı Adliyesi'nden alarak Sakarya Kapalı Cezaevi'ne götüren polis ekibinin bulunduğu araç ile yola kontrolsüzce çıktığı iddia edilen Gürkan Candemir idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Candemir, Havva Candemir ve Coşkun Candemir ile polis memurları Adnan Yılmaz ve Bülent Kara yaralandı. Polis aracında bulunan tutuklu ise kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Çağrılan 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. (DHA)