T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevine torpil atıldı

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

23 Kasım 2017 03:21

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde nöbet bekleyen askerlere güçlendirilmiş torpil atıldı.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce E Tipi Kapalı Cezaevi’ne güçlendirilmiş torpil atıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne güçlendirilmiş torpil atıldı. Saat 22.00 sıralarında düzenlenen saldırıda cezaevindeki nöbet kulübelerinde bekleyen askerler hedef alındı.

Cezaevi çevresine yerleştirilen beton blokları aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER

diyarbakırtorpilaskergüçlendirilmişpolissaldırgan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24