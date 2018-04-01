"Cezaevine sağlıklı girdi, HIV'li çıktı" iddiası

Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 'FETÖ'den tutuklanarak 11 ay tutuklu kalan bir öğretmenin tahliye edildikten sonra yaptırdığı test sonucu HIV (edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu) virüsü taşıdığı ortaya çıktı. Öğretmenin avukatı Salih Koçak, müvekkilinin cezaevine sağlıklı girdiğini, ancak virüsün cezaevinde bulaştığını belirterek, sorumluluk hakkında dava açacaklarını söyledi. Koçak, müvekkilinin çalıştığı özel dershaneden de, işten de çıkarıldığını kaydetti.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ'ın haberine göre avukat Salih Koçak, adının açıklanmasını istemediği 27 yaşındaki öğretmen müvekkilinin Bylock iddiası nedeniyle 9 Aralık 2016’da tutuklandığını anlattı. Müvekkilinin Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 15 kişiyle birlikte 4 kez diş tedavisine götürüldüğünü söyleyen Koçak, müvekillinin 11 ay sonra Ekim 2017’de tahliye edildiğini kaydetti. Tahliye olduktan bir süre sonra müvekkilinin rahatsızlanarak hastaneye gittiğini belirten Koçak, şunları anlattı:

“Mart ayında test için kan verdi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan testin sonucunda HIV virüsü çıktı. Bu virüsün özelliği, sizin vücudunuza bulaştığında 6 ay ile 2 yıl arasında kuluçkalanma dönemi yaşaması. Yani süreyi hesapladığınızda virüsun bulaştığı tarihte müvekkilim cezaevindeydi.”

"Mahkûmlar bilmiyor"

HIV virüsü taşıyıcılarının listesinin Adli Tıp’ta tutulduğunu ve kurumlara bildirildiğini söyleyen avukat Koçak, müvekkilinin çalıştığı özel bir dershaneden çıkarıldığını ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışma iznini iptal ettiğini kaydetti. Öğretmen müvekkilinin cezaevinde 30 kişiyle kaldığı söyleyen Koçak, “Burada müvekkilimin HIV’li olup olmadığı mesele değil, cezaevinde beraber kalan kişilerin bundan habersiz olmaları. 2 yıl sonra grip olsa ölecek” dedi.

Cezaevine girerken herhangi bir test yapılmadığını söyleyen Koçak, bunun ilacını devletin karşıladığını, tedavi sonrasında kişinin taşıyıcı olacağını kaydetti. Koçak, müvekkilinin bekâr olduğunu ve artık bu virüs nedeniyle evlenemeyeceğini belirterek, “İdam etseler daha iyiydi” dedi. Avukat Koçak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını, ayrıca maddi-manevi tazminat davası açacaklarını da ifade etti.