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Cezaevine kartpostal göndermeye 'firar örgütleme' soruşturması

Mersin'de yazar Adil Okay'ın Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği kartpostallardan yola çıkılarak soruşturma başlatıldı

12 Mayıs 2014 20:55

Hikmet Durgun

Mersin’de yazar Adil Okay hakkında Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdiği bir fotoğraf ve karpostaldan yola çıkılarak hakkında "cezaevinden firar örgütleme" anlamına gelecek bir suçlama ile Mersin Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. Okay, Karpostalda bulunan salyongoz resminin ise "kroki" olarak suç delili sayıldığını söyledi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, yazar Adil Okay'a açılan soruşturma ile ilgili Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı yaptı. Okay, Toplantının yapıldığı salonda bulunan masanın üzerine tarafından hakkında açılan soruşturmada suç delili olarak sunulan mektup, kartpostal, balon ve fotoğraflar bıraktı.

Toplantıda açıklama yapan Adil Okay Karabük hapishanesine gönderdiği bir fotoğraf ve karpostaldan yola çıkılarak hakkında, "cezaevinden firar örgütleme" anlamına gelecek bir suçlama ile Mersin Savcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde ifade verdiğini aktardı. Söz konusu fotoğrafta kızının ve bir de salyangozun bulunduğunu, bu salyangozun kroki olduğunun iddia edildiğini kaydeden Okay, karpostalda ise işlemeli mendilin olduğunu ve bu karpostalların bazı cezaevlerine alınırken, bazı cezaevlerine ise "sakıncalı" olduğu iddiası ile alınmadığını aktardı.. Okay, Karabük Cezaevi'nde bulunan tutsak Kasım Karataş'a gönderilen söz konusu karpostala ilişkin Karabük  T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün savcılığa ilettiği sakıncalı mektup kararında, "Adil Okay tarafından gönderilen karpostalın incelenmesi sonucunda krokiye benzer baskı şeklinde çizimler olduğu görüşülmüş olup; karpostal ilgiliye teslim edilmeyerek el konuşmuştur" ifadelerine yer verildiğini söyledi.

Okay, kızı Öykü'nün doğum gününde gelen balonları da bazı cezaevlerine gönderdiklerini ve bu balonların birçok cezaevinde "Çocuk Öykü'nün balonları hukuku gevşetir" gerekçesi ile tutsaklara verilmediğini bunun da karşısına suç delili olarak çıkarıldığını söyledi. Soruşturmaya tepki gösteren Okay, “Ben 12 Eylül darbesinden sonra Diyarbakır, Mamak, Metris gibi zindanlarda kanlarını mürekkep yapan devrimcilerin kuşağındanım. Hakkımda düzenlenen bu soruşturma nedeni ile baş eğmem. Hakkımda başlatılan soruşturma durdurulmalı ve Karabük hapishanesi yetkilileri hakkında 'kamu imkanlarını boşa kullanmaktan ve adaleti yanıltmaktan' dolayı soruşturma açılmalıdır." İfadelerini kullandı.

 

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