Cezaevine arkadaşını ziyarete gitti, tutuklandı!

Samsun'da cezaevinde kalan arkadaşını ziyarete giden genç, ağzında uyuşturucu ile yakalanınca tutuklanarak cezaevine kondu.
Habertürk'te yer alan habere göre, Samsun'da arkadaşını ziyarete gittiği cezaevine ağzına gizlediği 1 gram esrarı soktuğu iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, arkadaşını ziyarete gittiği Samsun Kapalı Cezaevi'ne ağzına gizlediği 1 gram esrarı soktuğu iddia edilen 18 yaşındaki A.U., esrarın ele geçmesi üzerine arkadaşının ifadesi doğrultusunda gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen A.U., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.