Cezaevindeyken milletvekili seçilen Leyla Güven'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklama kararının kaldırılmasına yapılan itiraz reddedildi. Güven'in avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı belirtildi.

HDP milletvekili seçilen Leyla Güven'in tutukluluğuna avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Haziran'da tahliye kararı vermişti. Karara rağmen Güven'in tahliyesi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından engellenmiş ve savcılığın üst mahkemeye yaptığı itirazın sonucu beklenmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi de, Güven'in 'DTK Eş Başkanı olması, katıldığı faaliyetler ve kuvvetli suç şüphesini' gerekçesiyle Güven'in tutukluluğuna devam kararı vermişti. Kararı veren mahkeme, yine Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güven'in avukatlarına haber vermeden SEGBİS üzerinden kurulan bağlantıda savunması dahi alınmadan tutuklama kararını yüzüne okumuştu.

Güven'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, itiraz üzerine Güven hakkında yeniden verilen tutuklama kararının yasaya ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle 3 Temmuz'da bir üst mahkeme olan Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti.

İtirazı değerlendiren mahkeme, oy birliğiyle aldığı kararda Güven hakkında verilen tutuklama kararının yasaya ve usule aykırı olmadığını öne sürerek, bu kararın kaldırılması için yapılan itirazı reddetti. Mahkeme, kararının gerekçesinde ise Güven'in "PKK ve KCK çıkarları doğrultusunda yoğunluk arz edecek şekilde propaganda yaptığı, bu tarz eylemelere destek verdiği ve katıldığı, DTK'nin örgüt tarafından ilan edilen kararlarını destekler mahiyette açıklamalarda bulunduğunu" savundu.

Mahkeme Güven'in örgütsel nitelikteki eylemlere katılarak 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya ve toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerini etkilemeye çalıştığını' iddia etti.

Güven'in avukatlarının bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı belirtilti.