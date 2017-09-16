Cezaevindeyken 150 arı kovanı çalınmış

Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ,(DHA)-KIRKLARELİ\'nde yaşayan İ.B., Jandarma Komutanlığı\'na başvurarak, cezaevinde bulunduğu günlerde tarlasındaki arı kovanlarından 150\'sinin çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.

Kırklareli\'nin Asılbeyli Köyü\'nde yaşayan İ.B. İl Jandarma Komutanlığı\'na giderek, 5 Haziran 2017 tarihinden itibaren Babaeski Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda bir suçtan dolayı tutuklu kaldığını anlattı. Önceki gün tahliye olduğunu belirten İ.B., köyünün Taşlıca mevkiindeki tarlasında bulunan arı kovanlarından 150\'sinin kimliği meçhul kişiler tarafından çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Jandarma şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.