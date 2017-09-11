Cezaevinden salıverildiği iddiası ile gündeme gelen Zarrab mahkemeye ayakları kelepçeli şekilde çıkarıldı

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab bugün hâkim karşısına çıktı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016'da tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında 50 milyon dolar, 75 yıl da hapis cezası istenen İran asıllı işadamı Reza Zarrab davasının ek iddianamesinde, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevinden istifa eden eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan da sanık sıfatıyla davaya dahil edilmiş ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz perşembe günü yapılan duruşmada sadece Halkbank Genel Müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla duruşmaya çıkmış ve o sırada yeni iddianame suçlamaları da kendisinin yüzüne okunmuştu. Bu nedenle Atilla bugün gerçekleşen mahkemeye çıkarılmadı.

Dün gece yarısı ABD’nin bütün eyaletlerindeki tutukluların yerini ve kısa bilgisini veren sistem olan ”Hapishaneler Federal Bürosu” sistemini kayıtlarından yola çıkılarak salıverildiği iddiası ile gündeme gelen ancak kısa bir süre sonra iddia yalanlanan Reza Zarrab ise, bugünkü duruşmaya ayakları kelepçeli bir şekilde getirildi.

Zarrab’ın avukatı Brefman’ın, hazırlanan ek iddianame dolayısıyla dosyanın genişlediğini belirterek ek süre istedi.

Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, hakim Richard Berman’ın 'Yeni iddianameyi okudunuz mu? pozisyonunuz nedir?' şeklindeki sorusuna ; ‘İtirazda bulunacağız. ’ karşılığını verdi. Yeni iddianamenin merkezinde artık Halkbank’ın olduğunu söyleyen Brafman, başsavcılığın bize sunduğu Halkbank ile ilgili pek çok belgeyi daha önce incelemediklerini, bunları yeniden gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Öte yandan Zarrab ile birlikte yargılanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatı Rocco’nun da kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Eylül ayının 25’inde ise taraflar bir konferans görüşmesi yaparak, asıl ve jürili olarak başlaması beklenen duruşmaların tam takvimi belirlenecek.

CHP’nin ABD temsilcisi Yurter Özcan’ın Twitter paylaşımları şöyle: