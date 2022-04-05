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Cezaevinden pandemi izniyle çıkan hükümlü, kaynanası ve baldızını öldürdü

Fırat A, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı

05 Nisan 2022 00:00

Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanası ve baldızını tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak’taki 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kaynanasının evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile kaynanası Zerif Doğan ve baldızı Gülay Doğan'a ateş etti. Seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulasla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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