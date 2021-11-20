Cezaevinden Koronavirüs izniyle çıkan mahkûmların izin süresi uzatılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinin nüfusunun artması üzerine Nisan 2020'de çıkarılan infaz paketiyle yaklaşık 90 bin tutuklu ve hükümlüye verilen iznin süresi 6 ay daha uzatılıyor. Söz konusu adım, Meclis'te görüşmeleri devam eden 5. Yargı Paketi ile hayata geçirilecek.

HaberTürk' ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 8 Kasım'da yapılan kabine toplantısında konu ele alındı. İzin uygulamasına son verilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Bu karar sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. "Covid-19 izin dönüşü" başlıklı açıklamada, izin uygulamasının 30 Kasım'da son bulacağı belirtildi. Dönüşte izlenecek sağlık protokolü maddeler halinde anlatıldı.

Ancak vaka sayılarındaki artış ve cezaevine dönecek hükümlülerin sayısının 90 bin dolayında olması bu kararın gözden geçirilmesine neden oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, izin uygulamasının 6 ay daha uzatılması benimsendi.

Takvimdeki sıkışıklık da dikkate alınarak, aranan formül 5. Yargı Paketi'nde bulundu. İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde halen 295 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların yaklaşık 3'te biri 15 Nisan 2020'den beri Covid-19 izninden yararlandırılarak, cezalarını evlerinde çekiyor.