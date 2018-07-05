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Cezaevinden kaçan hükümlü yol kontrolünde yakalandı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da, yol kontrolü yapan polis ekipleri, Bandırma'da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan M

05 Temmuz 2018 17:03

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'da, yol kontrolü yapan polis ekipleri, Bandırma\'da hükümlü bulunduğu cezaevinden kaçan M.B.\'yi yakaladı. M.B., işlemlerinin ardından Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'ne gönderildi. 
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece, yol kontrolü yaparken, şüphe üzerine durdurduğu araçtaki kişilerin kimliklerini kontrol etti. Yapılan sorgulamada araçtaki M.B.\'nin, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası\'nca \'kasten adam öldürme\' ile Bandırma 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nce \'hükümlü ve tutuklunun kaçması\' suçlarından arandığı ve 15 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B., cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi. M.B., işlemlerin ardından Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'ne teslim edildi.
Öte yandan Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı gün aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, kent genelinde çeşitli asayiş suçlarından aranması olan 8 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 6\'sı, adli işlemlerin ardından Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'ne gönderildi. 

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