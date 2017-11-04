Cezaevinden izinli çıktı, ziyarete gittiği başka cezaevinde gözaltına alındı

Ali Can ZERAY/KIRLARELİ, (DHA)- TEKİRDAĞ Açık Cezaevi\'nde tutukluyken izin alarak, Kırklareli Kapılı Cezaevi\'nde yatan, nikahsız birlikte yaşadığı T.E.\'yi ziyarete giden hamile E.K., cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturmada sorunlu hamililik yaşadığı için doktor raporuyla izin verildiği belirlenen E.K., serbest bırakıldı.

Tekirdağ Açık Ceza Cezaevi\'nde bir suçtan tutuklu hamile E.K., Kırklareli Cezaevi\'nde hükümlü bulunan nikahsız birlikte yaşadığı T.E.\'yi ziyarete gitti. E.K. burada cezaevi firarisi olduğu ve 7 ayrı suçtan hakkında arama kararı bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edilen E.K.\'nın burada yapılan soruşturmasında ise, sorunlu hamilelik yaşadığı için doktor raporuyla cezaevinden izne gönderildiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.