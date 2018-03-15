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Cezaevinden izinli çıktı, parkta görüştüğü annesini tekme tokat dövdü!

Darp raporu alan anne oğlundan şikâyetçi oldu

15 Mart 2018 23:59

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki B.Y., parkta  görüştüğü annesini tekme tokat dövdü. Darp raporu alan anne, bir kez daha oğlundan şikâyetçi olurken izin süresi dolan B.Y.'nin cezaevine gittiği belirtildi.

İddiaya göre, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki B.Y , geçen ay yakalandıktan sonra Aydın E Tipi Açık Cezaevi'ne gönderildi.

Bir süre önce cezaevinden izin alan hükümlü, annesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta görüştü. B.Y, daha önce darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle kendisinden şikâyetçi olan annesinden bu şikâyetini geri almasını istedi. Annesi bu isteğini kabul etmeyince B.Y, annesi A.Y'yi tekme tokap dövüp; olay yerinden kaçtı.

B.Y'nin annesini darbetme anlarını bir vatandaş, cep telefonuyla kaydetti. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye gidip darp raporu alan anne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek oğlundan şikayetçi oldu.

Darp anı görüntülerinin de soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. İzin süresi dolan B.Y'nin yeniden cezaevine gittiği belirtildi.

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