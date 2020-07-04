Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

Burdur’da cezaevinden izinli olarak çıkan Tarkan A., boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldürdü. Kaçan zanlı yakalandı.

İlçe merkezinde Tarkan A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Sevil A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Tarkan A, Sevil A'yı bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Çavdır Devlet Hastanesine kaldırılan Sevil A. kurtarılamadı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen ve olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Tarkan A, polis ekiplerince ilçeye bağlı Kayabaş mevkiinde saklandığı serada yakalandı. Tarkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.