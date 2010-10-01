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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 3. CİNAYETİNİ İŞLEDİ SALİHLİ (A.A)

01 Ekim 2010 00:08

-CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, 3. CİNAYETİNİ İŞLEDİ SALİHLİ (A.A) - 30.09.2010 - Kütahya Açık Cezaevi'nden izinle çıkan A.Z, Manisa'nın Salihli ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan bir kişiyi tabancayla öldürdü. Alınan bilgiye göre, Salihli'ye bağlı Sart Kasabası E-96 yol kenarında bulunan bir büfede, aralarında daha önce husumet olan T.A. (47) ile A.Z. (56) arasında tartışma çıktı. Bu sırada A.Z, üzerinde bulunan tabancasıyla T.A'ya 2 el ateş etti. Kurşunlardan birisi elmacık kemiğine, diğeri de çene altına isabet eden T.A, olay yerinde öldü.  Olaydan sonra motosiklete binip kaçan A.Z, bir süre sonra adliyeye giderek teslim oldu. İddiaya göre, T.A'nın yıllar önce A.Z'yi gasp etmesi üzerine cezaevine girdiği ve cezaevinden yeni çıkarak Sart beldesinde bir büfe işlettiği öğrenildi. Zanlı A.Z'nin ise, yıllar önce Sart beldesinde kahvehane işleten bir kişiyi balta ile öldürüp cezaevine girdiği, cezaevinden çıktıktan sonra da kardeşi ile miras yüzünden anlaşamaması üzerine kardeşini öldürdüğü ve cezasının bir kısmının infazı için Kütahya Açık Cezaevi'ne gönderildiği, 27 Eylül tarihinde cezaevinden 6 günlüğüne izin alarak memleketine geldiği öğrenildi.

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