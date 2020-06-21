Cezaevinden izinli çıkan uyuşturucu satıcısı, bekçiyi araçla ezdi, polis memurunun da ayağını kırdı!

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve daha sonra yapılan kontrolde 1.81 promil alkollü olduğu tespit edilen uyuşturucu satıcısı, güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışırken hem bir mahalle bekçisini hem de polis memurunu yaraladı.



Aksaray Taşpazar'da akşam saatlerinde şüphe üzerine seyir halindeki Mustafa Ç. idaresindeki araca "dur" ihtarında bulunuldu. Polisin ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 500 metre ileride olaya müdahale etmek isteyen bekçi Mehmet Gökhan Kara'nın üzerine otomobili sürerek çarpıp kaçtı.



Bekçiye çarpıp kaçtıktan sonra yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü 20 dakika süren kovalama sonucu yakalandı. Yakalanma anında direnen alkollü sürücü polis memuru Neşet Güleç'in de ayağını kırdı.

"Ehliyetim yok lan, ne olmuş?"

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen sürücü burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına önce küfretti sonra da "Ehliyetim yok lan ne olmuş?" diyerek cevap verdi.

Cezaevinden izinle çıkmış

22 Haziran 2019 tarihinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı, geçtiğimiz aylarda cezaevinden Koronavirüs önlemleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi. (İHA)