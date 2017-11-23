Cezaevinden firar etti

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki bir mahkum firar eti.

Sultanhisar Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndaki mahkumlardan Yalçın Ç., bu sabah firar etti. Firari Yalçın Ç.\'nin kimlik bilgileri ve eşkali, cezaevi yetkililerince il genelindeki polis ve jandarma ekiplerine bildirildi. Firarinin yakalanması için güvenlik görevlilerince çalışma başlatıldı. Yalçın Ç.\'nin firarı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.