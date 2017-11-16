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Cezaevinden firar edip, 3 kişiyi yaraladı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, cezaevinden firar ettikten sonra 3 kişiyi yaralayan 33 yaşındaki E

16 Kasım 2017 00:19

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, cezaevinden firar ettikten sonra 3 kişiyi yaralayan 33 yaşındaki E.B. yakalandı.
İzmit\'te, cezaevinden firar eden E.B, 16 Kasım 2016 günü yanında saklandığı M.B.\'yi, geçen 13 Mart\'ta Körfez\'de A.K.\'yi, son olarak da 13 Mayıs tarihinde İzmit\'te trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü T.H.\'yi silahla ateş ederek yaraladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan E.B.\'nin Kandıra\'dan İzmit\'e geleceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri takibe aldıkları aracı İzmit Otogar kavşağında durdurdu. E.B. ve beraberindeki S.Ç. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada S.Ç.\'ye ait olduğu tespit edilen ruhsatsız silah ve Y.Ö. ismine düzenlenmiş sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.Ç. ise serbest bırakıldı. 

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