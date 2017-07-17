Cezaevinden firar eden Sevan Nişanyan: Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum

İzne ayrıldığı İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’na teslim olmayan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan, sosyal medya hesabında "Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum" paylaşımında bulundu.

​Hakkında yakalama kararı çıkarılan Nişanyan dün sabah 09.00'dan itibaren resmen "firari" olmuştu.

Nişanyan, teslim olması gereken cuma günü Twitter'daki profil fotoğrafına uçan beyaz bir kuş koymuş ve "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" mesajını paylaşmıştı. Bu mesaj üzerine Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı yorumları yapılmıştı.

Bugün (17 Temmuz 2017) yine sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Nişanyan, "Sanırım memleketin duygularına tercüman oldum. Seksen milyon hapsedildikleri o tımarhaneden kaçma hayaliyle yaşıyor" ifadesini kullandı.