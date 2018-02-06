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Cezaevinden firar eden hükümlü 1 ay sonra yakalandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesindeki cezaevinden yaklaşık 1 ay önce firar eden 'kasten adam öldürme' suçundan hükümlü H

06 Şubat 2018 18:50

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesindeki cezaevinden yaklaşık 1 ay önce firar eden \'kasten adam öldürme\' suçundan hükümlü H.H.G. (33), ilçede polis uygulamasında yakalandı.
Aydın Nazilli\'de işlediği suçtan hüküm giyen ve cezasını Gemlik Cezaevi\'nde çeken \'kasten adam öldürme\' suçundan hükümlü H.H.G., 1 ay önce firar etti. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, H.H.G. yakalandı. Cezaevi firarisinin ilk sorgusu emniyette yapıldı. Sorgulamanın ardından Gemlik Adliyesi\'nde hâkim karşısına çıkarılan H.H.G., tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi.

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