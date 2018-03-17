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Cezaevinden firar eden 'delikanlılık raconu' cinayeti hükümlüsü yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kız meselesiyle başlayıp 'delikanlılık raconu' tartışmasıyla alevlenen kavgada Mustafa Kemal Çullu'yu (19) öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan, cezasını çektiği cezaevinden firar eden Ahmet Erden yakaland

17 Mart 2018 12:44

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kız meselesiyle başlayıp \'delikanlılık raconu\' tartışmasıyla alevlenen kavgada Mustafa Kemal Çullu\'yu (19) öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan, cezasını çektiği cezaevinden firar eden Ahmet Erden yakalandı.
Olay, 10 Aralık 2011 tarihinde merkez Seyhan ilçesi Seyhan Nehri üzerindeki Eski Baraj Kapakları yanında bulunan piknik alanında meydana geldi. Mustafa Kemal Çullu, dayısının kızı G.V. aracılığıyla bir kız ile arkadaş oldu. Sözlüsünün aracılık yapmasına sinirlenen Ahmet Erden, Çullu ile tartışıp, \"Senin yaptığın delikanlılık raconuna uymaz. Biraz delikanlı ol\" uyarısında bulundu. Aralarında husumet oluşan Çullu ve Erden, piknik alanında buluştu. İkili arasında çıkan kavgada Erden, Çullu\'yu yüzünden bıçaklayıp, kalbine tornavida saplayarak öldürdü. Gözaltına alınıp tutuklanan Ahmet Erden, Adana 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında açılan davada 2013 yılı Ocak ayında 15 yıl hapse çarptırıldı. Erden, cezasını çektiği Kahramanmaraş Açık Cezaevi\'nden 22 Eylül 2017 tarihinde firar etti. Güvenlik güçleri Ahmet Erden\'in yakalanması için çalışma başlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla Erden\'in merkez Çukurova ilçesinde olduğunu tespit etti. Güzelyalı Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı\'nda önlem alan ekipler, Ahmet Erden\'i yakaladı. Üzerinde kimlik bulunmayan Erden, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

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