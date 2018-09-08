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Cezaevinden denetimli çıktı, odasında kendini astı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir süre önce cezaevinden denetimle tahliye edilen Aydın Ç

08 Eylül 2018 20:43

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir süre önce cezaevinden denetimle tahliye edilen Aydın Ç. (32), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde odasında kendisini asarak yaşamına son verdi.
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde oturan ve bir süre önce uyuşturucu suçundan cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan Aydın Ç., odasından çıkmadı. İşçi olarak çalıştığı gece vardiyasından çıkıp eve gelen baba, kapısını çaldığı oğlunun odasına girdi. Oğlunu tavana asılı halde bulan baba, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın Ç.\'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydın Ç.\'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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