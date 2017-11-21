T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevinden çıktı, 2 ay sonra yine hırsızlıktan yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobil servisine girerek çelik kasada bulunan 70 bin TL para ile 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı

21 Kasım 2017 17:09

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobil servisine girerek çelik kasada bulunan 70 bin TL para ile 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 ay önce cezaevinden çıkan 37 yaşındaki M.T. adliyeye sevk edildi.
Gebze\'de, bir hafta önce otomotiv servisine giren hırsız, levye yardımı ile çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 75 bin TL para, 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin TL değerinde arıza tespit cihazı ile çek ve senetleri çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu ve İstanbul Bahçelievler\'den kiraladığı araçla Gebze\'ye geldiğini belirledi. Bahçelievler\'de düzenlenen operasyonla M.T. yakalanarak gözaltına alındı. M.T.\'nin hırsızlık suçundan 8 ayrı kaydı ve görevli polise direnmek suçundan 1 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu, 5 yıl yattığı cezaevinden 2 ay önce çıktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHAKOCAELİ GebzeTLGebzeKocaeli Emniyet Müdürlüğü AsayişMüdürlüğü Hırsızlık Büro AmirliğiGüvenlikBahçelievlerEmniyettekiGebze AdliyesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24