Cezaevinden çıktı, 2 ay sonra yine hırsızlıktan yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde otomobil servisine girerek çelik kasada bulunan 70 bin TL para ile 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan hırsız, İstanbul\'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 2 ay önce cezaevinden çıkan 37 yaşındaki M.T. adliyeye sevk edildi.

Gebze\'de, bir hafta önce otomotiv servisine giren hırsız, levye yardımı ile çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 75 bin TL para, 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 10 bin TL değerinde arıza tespit cihazı ile çek ve senetleri çaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin M.T. olduğunu ve İstanbul Bahçelievler\'den kiraladığı araçla Gebze\'ye geldiğini belirledi. Bahçelievler\'de düzenlenen operasyonla M.T. yakalanarak gözaltına alındı. M.T.\'nin hırsızlık suçundan 8 ayrı kaydı ve görevli polise direnmek suçundan 1 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu, 5 yıl yattığı cezaevinden 2 ay önce çıktığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından M.T. Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.



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