Cezaevinden CHP'li başkana suikast için kaçırıldığını iddia etti

Adana'da cezaevinden firar eden 35 yaşındaki Kemal Bolat, kaçmasına Çukurova Belediye Meclis üyesi S.Ş.'nin yardımcı olduğunu, karşılığında Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin'i öldürmesini istediğini öne sürdü.

DHA'nın haberine göre; Kemal Bolat 2004 yılında Adana'da öldürülen Hasan Saran cinayetinin şüphelisinin yerini gizlediği öne sürülen Mahmut Metin Evren'i, sulama kanalına atarak öldürdü. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Bolat, 7 ay önce Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

"Çetin, ölmeyi hak etmiyor"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Bolat, sağlık kontrolüne getirildi. İşlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi’nden çıkarılan Bolat, "Söyleyeceklerim sizi nasıl tatmin edecek bilmiyorum. Meclis üyesi S.Ş., Belediye Başkanı Soner Çetin'i öldürmem için beni cezaevinden kaçırttı. Çetin, ölmeyi hak edecek bir insan değil, beyefendi bir adam" dedi.

Bolat sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Çetin: Yakalanmasa ölüm haberimi yazıyor olabilirdiniz

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de yaptığı açıklamada, Kemal Bolat'ın iddialarıyla ilgili yeni bilgi sahibi olduğunu belirtti. Göreve geldiği günden bu yana tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmediğini söyleyen Çetin, şunları söyledi:

"Şahsı tanımıyorum, bizimle ilgili araştırma yapmış. Kendisi vicdanlı biriymiş. Yakalanmasa, bekli bugün benim ölüm haberimi yazıyor olabilirdiniz. Herkesi göreve davet ediyorum, bu kanlı çeteler hak ettiği cezayı alsın."

S.Ş.'nin ifadesi alınacak

CHP Adana İl Disiplin Kurulu'nca 2016'da CHP grup kararına uymadığı gerekçesiyle partiden ihraç edilen Çukurova Belediye Meclisi üyesi S.Ş.'nin ise iddialarla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.