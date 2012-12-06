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Dünya

Cezaevinden böyle kaçmaya çalıştı!

Ceres kentindeki cezaevinden kaçmaya hazırlanan 101 kilogram ağırlığındaki Valadao duvarda sıkışınca imdadına gardiyanlar yetişti

06 Aralık 2012 13:03

Brezilya'da arkadaşlarıyla cezaevinden kaçma planı yapan Rafael Valadao'nun atladığı 'küçük' bir detay vardı. Duvarda açtıkları delikten geçmek için fazla kiloluydu.

Ceres kentindeki cezaevinden kaçmaya hazırlanan 101 kilogram ağırlığındaki Valadao duvarda sıkışınca imdadına gardiyanlar yetişti.

Mahkumu kurtarmak için itfaiye ekiplerini çağıran güvenlik görevlileri "kaçamama" anını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

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Daily Mail gazetesinin haberine göre Valadao'dan daha zayıf olan başka bir mahkum duvardan geçerek kaçmayı başardı. Kaçmak için Valadao'nun arkasında sıra bekleyen iki mahkuma ise gün ışığını göremeden hücrelerine geri gönderildi

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