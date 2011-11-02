-Cezaevinden AB'ye mektup KİEV (A.A) - 02.11.2011 - Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulia Timoşenko, cezaevinden AB'ye mektup yazarak, AB liderlerinden tutuklanmasına rağmen ülkesiyle işbirliğini sürdürmesini istedi. Timoşenko cezaevinden yazdığı, bürosundan yayınlanan mektubunda, AB'den "Ukrayna'nın suçlu yetkililerinin eylemlerini göz ardı ederek", Kiev'le ortaklık anlaşmasını imzalama sürecini devam ettirmesini talep etti. Süreçten vazgeçmenin Ukrayna'nın geleceğini karartmak anlamına geleceğini ifade eden Timoşenko, ülkesinin Avrupa'daki geleceğinin hiçbir sebeple, özellikle kendisi yüzünden zarar görmesine tanıklık etmek istemediğini kaydetti. AB, Timoşenko'nun 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına protesto olarak Kiev'le ortaklık anlaşması sürecinden vazgeçebileceği uyarısında bulunmuştu. Timoşenko, görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak geçen ay 7 yıl hapse mahkum edilmişti. AB ve ABD karara sert tepki göstermişti.