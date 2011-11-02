T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cezaevinden AB'ye mektup KİEV (A.A) 

02 Kasım 2011 17:13

-Cezaevinden AB'ye mektup KİEV (A.A) - 02.11.2011 - Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulia Timoşenko, cezaevinden AB'ye mektup yazarak, AB liderlerinden tutuklanmasına rağmen ülkesiyle işbirliğini sürdürmesini istedi. Timoşenko cezaevinden yazdığı, bürosundan yayınlanan mektubunda, AB'den "Ukrayna'nın suçlu yetkililerinin eylemlerini göz ardı ederek", Kiev'le ortaklık anlaşmasını imzalama sürecini devam ettirmesini talep etti. Süreçten vazgeçmenin Ukrayna'nın geleceğini karartmak anlamına geleceğini ifade eden Timoşenko, ülkesinin Avrupa'daki geleceğinin hiçbir sebeple, özellikle kendisi yüzünden zarar görmesine tanıklık etmek istemediğini kaydetti. AB, Timoşenko'nun 7 yıl hapis cezasına çarptırılmasına protesto olarak Kiev'le ortaklık anlaşması sürecinden vazgeçebileceği uyarısında bulunmuştu. Timoşenko, görevini kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak geçen ay 7 yıl hapse mahkum edilmişti. AB ve ABD karara sert tepki göstermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24