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CEZAEVİNDEKİ YANGINI HÜKÜMLÜ ÇIKARMIŞ BİLECİK (A.A)

31 Aralık 2010 17:58

-CEZAEVİNDEKİ YANGINI HÜKÜMLÜ ÇIKARMIŞ BİLECİK (A.A) - 31.12.2010 - Bilecik Cezaevinde çıkan yangına müşahede koğuşundaki yatağını yakan bir hükümlünün neden olduğu bildirildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Harun Yılmaz, Bilecik M tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun müşahede bölümünde bulunan hükümlülerden birinin yatağını yaktığını belirterek, çıkan yangının diğer müşahede odalarına da sıçradığını bildirdi. İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü ifade eden Yılmaz, dumandan etkilenen tutuklu ve hükümlülerin tahliyesinin sağlandığını kaydetti. Yılmaz, dumandan etkilenen ve Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hükümlüler Oktay Mücahit Akyıldız, Recep Akkaya, Ahmet Sencer, Ömer Aydın, Mehmet Sıddık Seyit, Nazmi Temizel ve Ümit Erginyürek'in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

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