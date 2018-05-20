Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'a gazete yasağı; kendi röportajı da 'tehlikeli' bulunmuş

Tutuklu yargılandığı için diğer adaylar gibi propaganda yapamayan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a, cezaevi idaresinin 'keyfi' yasaklar koyduğu belirtildi. Demirtaş’a annesinin demeci ve fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesinin eki verilmezken, Birgün gazetesinin ise kendi demeci bulunduğu gerekçesiyle verilmediği öğrenildi. Buna göre cezaevi kararıyla Demirtaş’a kendi verdiği demeç de tehlikeli bulunarak sansürlenmiş oldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberi şöyle:

Kendisi duyurdu

Edirne Cezaevi’nde tutuklu durumda olan Demirtaş’a geçen hafta Cumhuriyet’in “Pazar” eki verilmemişti. “Demirtaş Neşesi” başlığıyla çıkan “Pazar” ekinde Demirtaş’ın annesiyle yapılan söyleşi ve fotoğraflar yer alıyordu. Demirtaş, gazete ekinin kendisine verilmemesi ile ilgili aynı gün avukatları aracılığıyla sosyal medya üzerinden “Cumhuriyet gazetesinin bugünkü eki, annemle fotoğrafımız ve annemin demeci var diye bana verilmedi. Sanırım annemin sözlerinden etkilenerek benim kendime oy vermemden çekiniliyor. Annem ne demiş acaba? Annelerin mesajından değil, terliğinden korkun bence” açıklamasını yaparak cezaevinde kendisine Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin bir gün sonra verildiğini duyurmuştu.

‘Bizi kötüledin’ kararı

Demirtaş’a aynı gün Cumhuriyet gazetesinin yanı sıra Birgün gazetesi de verilmemişti. Bunun gerekçesi ise bir gün sonra cezaevi yönetiminin verdiği kararda ortaya çıktı. Edirne Cezaevi Eğitim Kurulu’nun Demirtaş’a gazetelerin verilmemesinden bir gün sonra yaptığı 14 Mayıs 2018 tarihli toplantıya ilişkin alınan kararda, Birgün gazetesinde Demirtaş’ın söyleşisinin bulunduğu sayfaya atıf yapılarak, “kurum çalışanları hakkında yalan ve karalayıcı haber yaparak kurum çalışanlarının töhmet altında bırakıldığı” belirtildi. Kararda, Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi’ne de atıf yapılarak, “mahkemelerce yasaklanmamış olsa bile, kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı eğitim kurulu kararı ile tespit edilen hiçbir yayının kuruma kabul edilmeyeceği” hükmü doğrultusunda Birgün gazetesinin Demirtaş’a verilmeyerek alıkonulmasına hükmedildiği notu düşüldü.

Bir gün sonra serbest

Cumhuriyet'in ekinin Demirtaş’a verilmemesi kararı 1 gün sonra yine idarenin kararıyla bozuldu. Eğitim Kurulu kararında, Cumhuriyet’in ekinde yapılan incelemede kurum güvenliğini tehlikeye düşürmediği veya müstehcen haber, yazı ve fotoğraf ve yorumların bulunmadığı tespit edildiği ve dolayısıyla ekin, ‘sakıncalı olmadığı’ notu düşüldü. İlkiyle çelişen bu kararın ardından ekin, Demirtaş’a verilmesine hükmedildi. Edinilen bilgiye göre Demirtaş’a, kendi demecinin yer aldığı Birgün gazetesinin ‘sakıncalı’ sayısı da ertesi gün verildi. Demirtaş’a böylece kendi demecinin olduğu gazete iki gün sonra verilmiş oldu.

Mizahla eleştirdi

Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Diğer cumhurbaşkanı adaylarının mitingler yaptığını belirten Demirtaş, “Diğer cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler” ifadelerini kullandı.