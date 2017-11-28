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Cezaevindeki mahkûm sayısı 13 ilin nüfusundan fazla

Adalet Bakanlığı “1 Kasım 2017 tarihi itibariyle Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 230 bin 735 mahkum olduğunu” açıkladı

28 Kasım 2017 00:30

CHP, İstanbul Milletvekili, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’nin, “Ceza İnfaz Kurumlarındaki Mahkumlar”a ilişkin bilgi edinme önergesine yanıt veren Adalet Bakanlığı, “1 Kasım 2017 tarihi itibariyle Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 230 bin 735 mahkum olduğunu” açıkladı. İlgezdi'nin verilere göre hazırladığı 'Hapishane Raporu'na göre, son 15 yılda mahkum sayısı yüzde 288, kadın mahkum sayısı yüzde 388 arttı.  Cezaevindeki mahkum sayısı ise 13 ilden fazla. 

Mahkûm sayısında tarihi rekor: 15 yılda yüzde 288 arttı!

İktidar partisinin göreve geldiği ilk günlerde, 31.12.2002 tarihi itibariyle cezaevlerinde toplam 59 bin 429 mahkûm bulunurken; aradan geçen 15 yılda, mahkum sayısında yaklaşık 4 kat artış yaşandığı ortaya çıktı.

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle hapishanelerde 186 bin 631’i kapalı cezaevi, 44 bin 104’ü açık cezaevinde olmak üzere toplam 230 bin 735 mahkum bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın verileri, mahpus sayısında yaşanan yüzde 288’lik artışla Türkiye tarihinin en yüksek mahkum sayısına ulaşıldığını gösteriyor.

11 ayda yüzde 15’lik artış

2 Ocak 2017 tarihinde 201 bin 10 olan mahkûm sayısı, 1 Kasım 2017 tarihine gelindiğinde 230 bin 735’e ulaştı. Sadece son 11 ayda yaşanan yüzde 15’lik artış, Türkiye’deki mahkum sayısındaki yükselişin devam edeceğini de ortaya koydu. 

Kadın mahkûm sayısı 15 yılda yüzde 388 arttı

Kadına şiddet ve ölümlerin arttığı Türkiye’de, cezaevlerindeki kadın mahkum sayısındaki artışın da korkunç boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 2 bin 108 olan kadın mahkum sayısı, 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle 10 bin 277’ye yükseldi. CHP’li İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı verilerine göre açıkladığı son rakamlar, aradan geçen 15 yılda kadın mahkum sayısında yüzde 388 oranında artış yaşandığını gösteriyor.

Aynı zamanda 2017 yılının başında 2 Ocak tarihinde 8 bin 373 olan kadın mahkum sayısı 11 ayda yüzde 23’lük artışla 1 Kasım 2017 tarihinde 10 bin 277’ye yükselmiştir.

Cezaevindeki mahkûm sayısı 13 ilden fazla

Cezaevlerinde bulunan 230 bin 735 mahkum, TÜİK’in 2016 yılı il nüfusu verilerine göre Ardahan, Artvin, Bayburt, Bartın, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kırşehir, Kilis, Sinop ve Tunceli illerinin nüfuslarından fazla. Yani toplam mahkum sayısı bu 13 ilin nüfusunu geçmiş durumda.  

Suç gruplarına göre dağılımı

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle suç gruplarına göre dağılım:                                              

Suç Grubu

Toplam

Adli

165.441

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü

2.625

Terör

62.669

Genel Toplam

230.735

 

Mesleklere göre dağılım:

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle mahkumların mesleklerine göre dağılımı:

S.NO

MESLEKLER                                                   

TOPLAM

1

Serbest Meslek

24.715

2

İşsiz

11.139

3

Çiftçi

9.198

4

Esnaf

9.056

5

Öğrenci

8.525

6

İşçi (Özel)

7.755

7

Şoför

7.262

8

İnşaat Çalışanı

6.336

9

Polis

5.948

10

Ev Kadını

4.319

11

Diğer Meslekler

136.482

 

 

 

230.735

 

 

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