Cezaevindeki LGBTİ tutuklulara sinema yasağı

CHP Cezaevi Komisyonu'nun hazırladığı raporda, LGBTİ bireylere dönük ayrımcı uygulamalar dikkat çekti. LGBTİ bireylerin sinemaya gitmesi engelleniyor

CHP Cezaevi İnceleme ve İzleme Komisyonu üyesi milletvekilleri Veli Ağbaba, Özgür Özel, Nurettin Demir ve Muharrem Işık, 9 Aralık'ta çıkan isyan ile gündeme gelen Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne 19 Aralık'ta yaptıkları ziyareti raporlaştırdı. Soruşturma devam ettiği için isyan eden tutuklularla görüşemeyen komisyon üyelerinin kadın tutuklular ve LGBTİ bireyler ile görüşerek hazırladıkları raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Diğer tutuklular sinemaya gidebildiği halde LGBTİ tutukluların bu tür etkinliklere katımasına izin verilmiyor. Rapora göre, Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde toplam bin 540 tutuklu bulunuyor.

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun’un haberine göre, kadın tutuklular, durumları iyi olmadığı için kadın pedi, bebeklerine mama, çocuk şampuanı, pişik kremi alamadıklarını belirtiyorlar. Çocukların aşılarının düzenli yapıldığını ancak çocuk kıyafet ve oyuncak temin edemediklerini söylüyorlar. Çocuklara ayrı yemek çıkmadığını ve beslenmelerinin yetersiz olduğunu söyleyen kadınlar, yemekler çok yağlı olduğu için çocuklarına yıkayarak verdiklerini ifade ediyorlar. Kendilerine ayrımcılık yapıldığını ifade eden LGBTİ'liler, diğer tutukluların müdür görüşüne çıkmasına karşın kendilerine bu hakkın verilmediğini dile getiriyorlar. LGBTİ tutuklu, eşcinsel olduğunu söylediği için kendi koğuşlarına verilen bir erkek mahkumun kendileriyle ilişki yaşamaya çalıştığını, bazı tutukluların kendileriyle ilişki yaşamak için koğuşlarına gelmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Etkinlik izni yok

Bir LGBTİ tutuklu, berber olduğu halde kendi mesleğini yaptırmadıklarını ifade ediyor. Kursların kendilerine yasak olduğunu söyleyen LGBTİ mahkumlar, aşçılık, berberlik kurslarına "durumlarından dolayı" çıkamadıklarını söylüyor. Diğer tutuklular sinemaya gidebildiği halde kendilerinin gidemediklerini ifade eden LGBTİ tutuklular, toplu hiçbir etkinliğe katılmalarına izin verilmediğini belirtiyor.