Cezaevindeki HDP Eş Başkanı Demirtaş ile tutuklu 5 siyasetçi açlık grevine başlıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’ın ardından tutuklu bulunan HDP'li Meral Danış Beştaş, Ayhan Bilgen ve Nihat Akdoğan da 1 Nisan'dan itibaren 5 günlük açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

"PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik görüş yasağı", "cezaevlerinde yaşanan baskı ve hak ihlalleri", "operasyon düzenlenen köylere ambargonun kaldırılması" gibi taleplerle başlatılan açlık grevleri, çeşitli cezaevlerinde 44 gündür devam ediyor.

HDP'li vekillerin yarın Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe vereceği ve 1 Nisan ile 5 Nisan arasında açlık grevine girecekleri öğrenildi.

Öte yandan Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Demirtaş ve Zeydan, Silivri Cezaevi'nde bulunan Tuncel, çözüm sürecinde PKK Llderi Abdullah Öcalan’ın sekreteryası olarak İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde götürülen ve şu an Silivri 9 No'lu Cezaevi'nde bulunan Nasrullah Kuran, Çetin Arkaş ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya da yarın açlık grevine başlayacaklarını duyurmuştu.

Demirtaş ve Zeydan'ın mesajı

Demirtaş ve Zeydan’ın mesajı şöyle:

"Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz"

"Açlık grevleri kritik bir aşamaya geldi"

Sebahat Tuncel, İnan Kızılkaya ve Nasrullah Kuran'ın mesajı da şöyle:

"Sayın Öcalan’ın üzerindeki ağır tecritin kaldırılması, diyalog ve müzakerelerin başlaması, cezaevlerindeki hak ihlallerin son bulması ve köylere yönelik baskıların son bulması için cezaevlerinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevleri kritik bir aşamaya gelmiştir. İnsan hakları örgütleri, demokrasi güçleri, siyasi partilerin ve halkımızın cezaevlerinde açlık grevlerine sessiz kalmamaları taleplerin karşılanması için demokratik kamuoyu baskısını oluşturmaları oldukça önemlidir. Bende 1 Nisan ile 5 Nisan arası taleplerin karşılanması için Silivri 9 Nolu cezaevinde bir grup arkadaşla birlikte açlık grevine giriyorum."

Besime Konca'dan mesaj

HDP Siirt Milletvekili ve Kadın Meclisi Sözcüsü Besime Konca, cezaevlerinde süren açlık grevlerine destek amacıyla 5 günlük dönüşümlü açlık grevi başlattı. Müzakere sürecinin en önemli gündem maddesi olan hasta tutsaklar konusunda adım atılmadığını belirten Konca, bugün cezaevlerinde 700’ün üzerinde hasta tutsak olduğuna dikkat çekti.

Konca’nın Kandıra F Tpi Cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

“Türkiye’nin dünya kamuoyunda itibar gördüğü, Türkiye halklarının derin bir nefes aldığı, Türkiye’nin istikrar yönünde önünün açıldığı süreç, Sayın Öcalan ile yürütülen müzakere süreci olmuştur. Müzakere masasının devrilmesinden bu yana gelinen süreçte toplumsal yaşam tüm alanlarıyla felce uğramış durumdadır. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, müzakere koşullarının sağlanması ve OHAL uygulamalarıyla artan hak ihlalleri sonucunda ağırlaşan cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talepleriyle başlatılan açlık grevleri 40’ıncı gününü aştı. Cezaevlerindeki hak ihlalleri, işkenceler hat safhaya ulaşmıştır. Müzakere sürecinin en önemli gündem maddesi olan hasta tutsaklar konusunda adım atılmadığı gibi bugün cezaevlerinde 700’ün üzerinde hasta tutsak var. İskenderun Cezaevi’nde tahliyesine bir gün kalan hasta tutsak Mehmet Yıldızbakan yaşamını yitirdi. Zindanlarda insanlık onurunun gözden ırak, duvarlar arkasında kırılmaya çalışıldığı işkence koşullarında, tutsaklar insanlık onurunu savunmak ve korumak için insanlık tarihinde görülmemiş direnişçi bir duruş içindeler. Hayatını kaybeden hasta tutsak Mehmet Yıldızbakan’ın ailesine başsağlığı diliyor, kamuoyunun grevdeki tutsakların taleplerine duyarlı olmaya çağırıyorum.”

TBMM ve Adalet Bakanlığı’na başvuru

HDP, cezaevlerinde 15 Şubat 2017'de başlayan süresiz - dönüşümsüz açlık grevlerinde endişe verici bir sürece girildiğine dikkat çekmek için 59 milletvekilinin imzasıyla Adalet Bakanlığı ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na ayrı ayrı başvurdu. HDP;, her iki kurumdan da sundukları dilekçelerde sürecin acilen incelemeye alınmasını ve gerekli adımların atılmasını talep etti.

59 milletvekilimizin Adalet Bakanlığı ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na ayrı ayrı verdikleri dilekçeler şöyle:

ADALET BAKANLIĞINA,

Türkiye cezaevlerinde; 15.02.2017 tarihinden itibaren süresiz-dönüşümsüz açlık grevleri başladığı haberi tarafıma iletilmiştir. Basında yer alan haberlere göre; başta İzmir Aliağa Şakran Cezaevi olmak üzere Sincan Kadın Kapalı Cezaevi, Edirne F Tipi Cezaevi, Tekirdağ T1 Cezaevi ve Van T Tipi Cezaevindeki süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerinin vahim bir boyuta ulaştığı görülmektedir.

HDP Milletvekillerinin cezaevlerine girişi engellendiğinden bilgisi tarafımıza ulaşmayan pek çok mahpusun hali hazırda açlık grevinde olma ihtimali yüksektir. Bu durum bizde ve kamuoyunda, cezaevlerinde yaşam hakkının korunamaması sebebiyle yakın zamanda ölüm haberleri alacağımız endişesi yaratmaktadır.

OHAL süreciyle birlikte, yaşanan hak ihlallerine karşı geliştirilen hak arayışlarının önünün kesilmesi sonucu başlatılan açlık grevlerine ilişkin bakanlığınızca sürecin incelenerek cezaevi idareleriyle görüşmeler neticesinde, mahpusların haklı ve meşru taleplerinin karşılanarak, daha fazla zarar görmemeleri amacıyla gerekli adımların atılmasını arz ve talep ederim.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA,

Türkiye cezaevlerinde; 15.02.2017 tarihinden itibaren süresiz - dönüşümsüz açlık grevleri başladığı haberi tarafıma iletilmiştir. Basında yer alan haberlere göre: başta İzmir Aliağa Şakran Cezaevi olmak üzere Sincan Kadın Kapalı Cezaevi, Edirne F Tipi Cezaevi, Tekirdağ T1 Cezaevi ve Van T Tipi Cezaevindeki süresiz-dönüşümsüz açlık grevlerinin vahim bir boyuta ulaştığı görülmektedir.

HDP Milletvekillerinin cezaevlerine girişi engellendiğinden bilgisi tarafımıza ulaşmayan pek çok mahpusun hali hazırda açlık grevinde olma ihtimali yüksektir. Bu durum bizde ve kamuoyunda, cezaevlerinde yaşam hakkının korunamaması sebebiyle yakın zamanda ölüm haberleri alacağımız endişesi yaratmaktadır.

Bu bağlamda, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun konu ile ilgili inceleme yapmasını ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun üyeleriyle cezaevleri gündemli acilen toplantı almasını; Komisyonunuz bünyesinde bulunan Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonunun da hangi cezaevlerinde açlık grevinin başladığını/devam ettiğini tespit edip, açlık grevindeki mahpusların taleplerini dinleyerek yerinde inceleme yapmak üzere acilen ziyaretler gerçekleştirmesini arz ve talep ederim.