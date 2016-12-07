Cezaevindeki gazeteciden tutuklu Cumhuriyet yazarlarına boncuktan kalem

Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gazeteci Abdulvahap İş, Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticileri için, gazeteye dayanışma mektubu gönderdi. İş, mektubunda “Şahsınız üzerinde bir halkı cezalandırmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. İş, ayrıca tutuklu yazar ve yöneticilerin adının yazılı olduğu 10 tane kalem yaparak gazeteye yolladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Abdulvahap İş’in, tutuklu 10 yazar ve yönetici için 25 Kasım’da yolladığı mektup, gazeteye yeni ulaştı. İş, mektubunda “Sizler yazdığınız ve doğruyu söylediğiniz için potansiyel suçlusunuz. Üzerinde isimleriniz olan her birinize yollamış olduğum bu kalemler Türkiye’de yaşayan bütün halkların size emanetidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'e okurlar, gazeteciler ve milletvekilleri gazete binasının önünde böyle destek vermişti

“Tutuklanmanızın simgesi olarak başkalarına uşaklık ve şakşakçılık yapmadığınız gibi ezenler tarafına değil, ezilenlerin tarafı olduğunuzu onurlu direniş ve duruşunuzla göstermiş oldunuz” diyen İş, “Şahsınız üzerinde bir halkı cezalandırmaya çalışıyorlar” ifadesini kullandı. 6 yıldır cezaevinde kaldığını belirten İş, mektubunda cezaevi deneyimlerine de yer verdi.

Cezaevinde programlı olmanın önemli olduğunu belirten İş, “6 yıldır cezaevinde yeterince uyuyamadım desem inanmazsınız. Neden derseniz. Burası yatma yeri değil, mücadele verme yeridir” dedi. Kış şartlarının da cezaevinde zor geçtiğine değinen İş, “Koğuşunuzu sürekli havalandırın. Nem tutmasın. Belinizi ve ayaklarınızı üşütmeyin, hastalığa kapı açar. Sürekli volta atın. Hareket edin” önerilerinde bulundu. İş mektubunun sonunda “Siz orada tek değilsiniz. Sizi destekleyen bir halk var. Bunu unutmayın” ifadelerini kullandı. İş’in mektubuyla birlikte tutuklu yazar ve yöneticileri adına yaptığı 10 kalem de gazeteye ulaştı.