Cezaevindeki 'Ezhel'den mektup: Kahrolsun sansür, yaşasın tam bağımsız rap!

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan 'Ezhel'in sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı. Mektupta “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap" ifadesi yer aldı.

Hakkında açılan bir soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan, götürüldüğü savcılıkta 'uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak' iddiasıyla tutuklanan Sercan İpekoğlu’nun ( Ezhel ) sosyal medya hesabında cezaevinde kaleme aldığı bir mektup yayımlandı. Ezhel , mektubunda ailesine, dostlarına ve sevenlerine seslenerek sağlının iyi olduğunu cezaevinde de kendisini dinleyenlerden destek gördüğünü ifade etti. Çok ilginç bir koğuşta olduğunu belirten Ezhel , “İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor” diye yazdı.

BİMER'e şikayet edene seslendi

Kendisini BİMER’e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel , “Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum” dedi.

Ezhel mektubunu “Kahrolsun sansür yaşasın tam bağımsız rap!” sözleriyle tamamladı.

Sercan İpekçioğlu'nun paylaşımı şu şekilde: