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Cezaevindeki eşine uyuşturucu götürmekten yargılanıyor

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Şen D

28 Eylül 2017 20:22

Kemal ATLAN/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Şen D. adlı kadın, cezaevi ziyareti sırasında tutuklueşi Hüseyin D.\'ye vermek için ayakkabısının içerisinde koyduğu uyuşturucu maddeyle yakalandı. 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Şen D., \"Eşim uyuşturucu bağımlısı. Kendisine acıdığım için böyle bir işe kalkıştım\" dedi.
Olay geçen 26 Aralık tarihinde Eskişehir H Tipi Cezaevi\'nde meydana geldi. Şen D., \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu olan eşi Hüseyin D.\'yi ziyarete gitti. Cezaevi girişinde infaz koruma memurlarının yaptığı aramada Şen D.\'nin ayakkabısının içerisinde 0.79 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.
Şen D. hakkında Eskişehir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Şen D., bugünkü duruşmada, \"Eşim uyuşturucu bağımlısı. Kendisine acıdığım için böyle bir işe kalkıştım. Cezaevine girdiğim sırada arama noktasında yakalandım. Eşimin kendisine uyuşturucu madde getirdiğimden haberi yoktu\" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Ekim\'e erteledi.

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