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Cezaevindeki Demirtaş'tan açılış davetine yanıt: Şu sıralar Ankara'da bulunmadığım için...

"İçinde bulunduğumuz bu zamanlarda, insan hakları alanındaki çalışmalar, ekmek kadar, su kadar gereklidir"

12 Mayıs 2018 18:22

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları Merkezi'nin açılış törenine davet edildi. Cezaevindeki Demirtaş davete, "Şu sıralar Ankara'da bulunmadığım için katılamayacağım, teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin kapatılan İnsan Hakları Merkezi, bugün yeni yeri Mülkiyeliler Birliği’nde açılıyor. HDP'nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a da açılışa katılması için bir davetiye yollandı. Davetiyenin eline ulaştığını söyleyen Demirtaş'tan şu yanıt geldi;

“Değerli dostlar, davetinizden büyük mutluluk duydum. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu zamanlarda, insan hakları alanındaki çalışmalar, ekmek kadar, su kadar gereklidir. El ele vererek açılışını yaptığınız İnsan Hakları Merkezi’nin, gerek akademiye, gerekse de sivil topluma yeni bir açılım getireceği umudunu ben de taşıyorum. Not: Şu sıralarda Ankara’da değilim ama katılmaya çalışacağım."

İnsan Hakları Merkezi’nden hukukçu Yrd. Doç. Kerem Altıparmak Kişisel twitter hesabından Demirtaş'ın yanıtını paylaşarak şu notu düştü:

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