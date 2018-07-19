Cezaevindeki CHP'li Erdem: Benim başım kel mi? Benim imzamı da ekleyin

CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den geldi. Cezaevinden bir not gönderen Eren Erdem, "Benim başım kel mi? Silivri'de kumpasla tutulurken değişim ve umudun anlamını çok daha iyi anladım. Değişim ve umut talebiyle benim imzamı da ekleyin. Umudu birlikte büyütmek için en kısa zamanda buluşmak üzere..." dedi

Cuhuriyuet Halk Partisi’nde (CHP) seçimli olağanüstü kurultay gerçekleştirilmesi için üç gün önce başlatılan çağrıya bir yanıtta Silivri Cezaevi’nden geldi. Seçimlerin ardından tutuklanarak cezaevine konulan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem de kurultay için imza verdiğini açıkladı.

Açıklamayı CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş twitter hesabından, “CHP PM Üyesi arkadaşımız Silivri zindanından değişim ve umut kurultayı için imza verdi… Böylece imza veren delegelerin sayısı 540’a ulaştı.” sözleriyle paylaştı.

Yarkadaş’ın paylaştığı mesajda Eren Erdem imzalı bir de not yer aldı. Erdem notunda “Benim başım kel mi? Silivri’de kumpasla tutulurken değişim ve umudun anlamını çok daha iyi anladım. Değişim ve umut talebiyle benim imzamı da ekleyin. Umudu birlikte büyütmek için en kısa zamanda buluşmak üzere…” ifadelerine yer verdi.