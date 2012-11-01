'Cezaevindeki bin tutuklu çocuk için ne yapılıyor?'

HÜLYA KARABAĞLI - Ankara

CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e eğitim, şiddet, sağlık gibi birçok sorunla karşı karşıya kalan bin tutuklu çocuk için neler yapıldığını sordu.

Güven, “Suçlulukları saptanmamış en az 1000 çocuğun tutukluluk halleri, çocuklarda ve ailelerde; özellikle de annelerde ve kardeşlerde psikolojik sorun yaratmamakta mıdır?” dedi.

1.830 çocuktan 190’u hüküm giydi

Güven, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesi gerekçesinde, AB “Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu'nda” tutuklu çocuklarla ilgili verilen bilgelere dikkat çekti. Buna göre, 12 ile 18 arasında bin 830 çocuk cezaevinde. 190’ı mahkum edildi. Diğerlerinin tutukluluk halleri sürüyor.

En az bin çocuk tutuklu

Önergesinde, “Suçlulukları saptanmamış en az 1000 çocuğun tutukluluk halleri, çocuklarda ve ailelerde; özellikle de annelerde ve kardeşlerde psikolojik sorun yaratmamakta mıdır?” diyen Güven, Bakan Fatma Şahin'e bu konularda Sağlık Bakanlığı ile çalışma planlanıp planlanmadığını sordu. Güven'in diğer soruları şöyle:

-Çocukların tutukluluk süreleri bittiği takdirde yarım kalan eğitimleri nasıl tamamlanacaktır?

-Bakanlığınız bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürütmekte midir? Tutuklulukları biten çocuklar okullarına döndükleri takdirde 'dışlanma' ile karşılaşmamaları için önlem alındı mı? Alınmadıysa ne gibi bir önlem alınması düşünülüyor?”

-Çocukların cezaevlerinde karşılaştıkları şiddetin önlenmesi için Bakanlığınız ile Adalet Bakanlığı eşgüdümünde ne tür çalışmalar yürütülmektedir?”